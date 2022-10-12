上海封城後遺症 官方澄清止不住囤水潮

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（中央社記者李雅雯上海12日電）上海市掀起囤水潮，平價礦泉水在叮咚買菜、盒馬鮮生等平台皆呈「補貨中」。囤水潮起於鹹潮來襲、異地調水等消息被披露，背後意義是「上海人被封城嚇到了」、「能囤就囤」。

「你今天囤水了嗎」，社交平台微博今天一早就跳出問候句，即時粗糙調查上海人搶囤水情況。上海市囤水潮從11日開始蔓延，由於生鮮平台搶不到水，有人索性前往賣場搬水回家，社群瘋傳家中囤水、賣場搬水畫面。

上海市水務局11日晚間10時許緊急發布官方訊息，內容直指長江口自9月初起出現鹹潮入侵，上海市供水企業持續加強水質監測，科學展開水庫運行調度，自來水生產和供應正常，水質達標。

官方強調，用於公布停水通知的「上海供水」官方帳號，其所發布的停水公告是為了進行管道修繕、水箱清洗所做的例行性停水作業，影響範圍為短時間、少部分區域，目前生活用水、工業用水維持供應，沒有全市限水停水計畫。官方澄清卻未能止住民眾恐慌。

鹹潮入侵長江口水域導致水庫取水口關閉非特別案例，其於今年8月也曾發生。中國水利部主管宣傳報「中國水利報」8月中旬報導，浦東新區長江口水域罕見夏季鹹潮侵襲，根據水文監測數據顯示，長江口沿線水閘外河氯化物濃度超標，不能用於自來水原水，官方立即啟動避鹹調水備案。

這篇報導提到，冬春時節浦東長江口易受鹹潮影響，由於8月期間上海持續乾旱少雨，長江處於枯水期，內河水位偏低、上游來水不足，於是海水上溯導致鹹淡水混合，造成長江口水體變鹹形成鹹潮，鹹潮相較過往來得早。

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過往經常性發生的情形這次卻釀上海市民龐大恐慌，這和歷經2個月封城經驗建立「能囤就囤」心理有關。一名在滬人士告訴中央社，鹹潮在上海市是個正常的自然現象，過往幾年都有，這波卻被這麼放大來看，可能和前陣子「被封城嚇到了」有關，對於一些網路訊息特別敏感，容易被帶動、跟風。

上海市在3月底封城前，社群就有相關討論，官方卻是多次澄清沒有這回事。有評論認為，官方對於訊息澄清的公信力不再，相較於相信政府，經歷封城後的民眾愈加相信「靠自己」，這也是水利單位說明沒有停水限水計畫卻仍擋不住上海市民囤水潮的原因。（編輯：曹宇帆）1111012