吳玉山：習近平10年統治 中國出現「再毛化」

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「一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視」新書發表會12日在政治大學達賢圖書館舉行。圖為政大東亞所所長鍾延麟。中央社記者呂佳蓉攝 111年10月12日

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（中央社記者呂佳蓉台北12日電）中央研究院院士吳玉山今天說，中共總書記習近平10年統治下，黨國對各種社會控制不斷加強，出現了「再毛化」，最大的特徵是集權與擴張。

由國立政治大學東亞研究所出版的「一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視」新書發表會今天在政大達賢圖書館舉行。中研院院士吳玉山並做專題演講，分析中共總書記習近平執政10年後出現的「習近平現象」。

吳玉山指出，習近平執政10年，中國大陸發生天翻地覆的劇變，影響及於全世界。這本書從比較共產主義的視角做討論，探討「習近平現象」的成因、集權、國內擴張與國外擴張。

吳玉山在專題演講中分析，在習近平執政10年統治下，權力反向集中、制度化開始倒退，以及黨國對各種社會控制不斷加強，出現了「再毛化」。而「再毛化」最大的特徵便是集權與擴張。

「一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視」以比較共產主義為分析架構，多方面探討解析「習近平現象」。

政大東亞所所長鍾延麟說，東亞所致力於學術思考，這本書從學術角度解釋中國過去10年，是東亞所學術集體力量的展現。

政大東亞所創辦於1968年，早年目標在於培養反共思想鬥爭的人才；隨著時空環境演變，已從過往的「匪情研究」走向「區域研究」，成為台灣的中國研究起源與重鎮。（編輯：張淑伶）1111012