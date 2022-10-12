習近平的新黨國體制 學者：將現政治繼承問題

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（中央社記者呂佳蓉台北12日電）政治大學國關中心主任寇健文今天指出，中共總書記習近平創造了一個新的中共黨國體制，以權力集中為特徵，但未來勢必會出現政治繼承的問題。

寇健文12日以視訊方式出席「一個人或一個時代：習近平執政十週年的檢視」新書發表會，作上述表示。

他分析，接班人的情況可分為兩種情況。第一是，如果習近平身體出狀況，由於現在還未安排接班人，權力會出現真空，各個派系包含習近平底下不同的親信，彼此間會出現競爭。由於原來的遊戲規則都被打破，這時候的權力競爭可能會傾向於零和遊戲。

第二種狀況是出現有續安排。寇健文指出，習近平若在健康狀況尚好時指定接班人，會出現接班人兩難問題，因為一個強人之下，很難看到另一個強人出現。

他表示，如果習近平安排的人跟他個性相仿，是否兩人會吵架、發生衝突？如果接班人開始就讓「太子」掌握權力，對習而言又構成挑戰。

寇健文說，接班人問題是現在權力集中體制下最難的問題。（編輯：楊昇儒）1111012