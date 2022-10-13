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消息人士：北京邀請越南高層20大後訪問中國

2022/10/13 11:22
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（中央社記者張謙香港13日電）消息人士向中央社透露，北京方面已邀請越南高層訪問中國，時間是中共20大之後，有關訪問仍在商討中，成行機會頗高。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，北京方面一直強硬實施動態清零政策，至今未變，以致幾乎阻斷了外國高層來訪。

但自7月起，香港及海外媒體先後報導，中方計畫邀請一些歐洲國家領導人往訪。近日，美國媒體更報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將於11月初訪問中國。

中國外交部發言人對此卻不置可否。

除了蕭茲外，外媒曾報導，中方同時邀請了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國，時間也在11月初。

在蕭茲和馬克宏訪問中國的消息尚未獲得證實之際，消息人士近日向中央社記者透露，北京當局邀請了越南高層訪問中國，時間也是在中共20大之後，如果成行，可能在10月底，較外傳的蕭茲訪問更早。

消息人士說，北京方面向越方發出的邀請備受重視，目前一切仍在商討中，但最終結果如何，有待雙方公布。

據分析，當前中國和美國正全面抗衡，美國提出「印太戰略」圍堵中國，中方的被動做法只能是穩住東盟的外交關係，以免東盟靠向美國；越南在東盟頗具影響力，又是共產黨執政國家，自然成為中國拉攏的對象。（編輯：唐佩君）1111013

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