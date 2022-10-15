中共20大發言人：動態清零 堅持就是勝利

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（中央社記者邱國強北京15日電）中共20大發言人孫業禮今天針對「動態清零」是否放寬說，這是立足中國國情、遵循科學規律制定的防疫方針，是最經濟的、效果最好的。「我們堅信曙光就在前頭，堅持就是勝利」。

中共第20次全國代表大會下午舉行會前記者會。有媒體提問，COVID-19疫情近3年，世衛組織也指疫情結束在望，其他國家已選擇開放，但中國仍堅定不移貫徹「動態清零」，是否擔心在經濟面臨挑戰時會被孤立？哪些因素有利於中國放寬部分措施並進一步開放？

孫業禮回答，疫情仍然存在是必須面對的現實。「動態清零」是「立足中國國情、遵循科學規律制定的防疫方針」。核心是「快速反應、精準防控」，力求以最低社會成本、在最短時間內控制住疫情，最大限度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少對經濟社會發展和群眾正常生活的影響。

他說，中國是人口大國，高齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量相對不足。正是因為堅持「動態清零」，才保證了極低的感染率、病亡率。正是因為堅持「動態清零」，堅持「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，才保持了經濟社會持續穩定運行。「如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的」。

孫業禮提到，依「動態清零」總方針，中國不斷完善疫情防控的具體措施。隨着疫情形勢變化和對病毒認識的深化，已先後公布了9版疫情防控方案。中國的防控策略和舉措會「越來越科學、越來越精準、越來越有效」，統籌疫情防控和經濟社會發展的水平也會越來越高。

他最後說，「我們堅信曙光就在前頭，堅持就是勝利」。（編輯：張淑伶）1111015