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中共20大期間 中國統計局延期發布GDP經濟數據

2022/10/17 22:16
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（中央社記者李雅雯上海17日電）中國國家統計局原定於明天發布第3季和9月單月經濟成長率等經濟數據，根據修正後最新日程表，相關宏觀數據將延期發布。外界猜測延期與中共20大正召開有關。

按原定統計訊息發布日程表，中國國家統計局本定於18日發布第3季和9月單月相關宏觀經濟數據；在未詳細說明原因的情況下，官方僅在日程表上加註「延期」，未再呈現明確發布時間點。

這些被延期發布數據包括國內生產毛額（GDP）、季度主要行業增加值初步核算報告、規模以上工業生產月度報告、能源生產情況月度報告、固定資產投資月度報告、房地產開發和銷售情況月度報告、社會消費品零售總額月度報告、全國居民收支情況季度報告、全國工業產能利用率季度報告、70個大中城市住宅銷售價格月度報告。

外界多將數據延期發布原因指向「中共20大會議召開中」，推測宏觀經濟數據成績恐不好看。

官方尚未對外公布統計資料，不過國家發改委副主任趙辰昕17日在中共20大記者會上表示，第3季經濟狀況有明顯回升，對比全球經濟情勢，中國經濟表現依舊突出，且和全球高度通貨膨脹形成強烈對比。

中國政府工作報告將今年全年經濟成長率目標設於5.5%左右，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆封城等因素，經濟成長表現大受衝擊，第1季經濟成長率4.8%、第2季經濟成長率0.4%，分析認為，今年中國經濟成長目標恐難達標。（編輯：張淑伶）1111017

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