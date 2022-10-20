港媒：中辦副主任孟祥鋒可望扶正 入局黑馬人選

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（中央社記者邱國強北京20日電）一向被視為「大內總管」的中共中央辦公廳主任，在現任主任丁薛祥可望「入常」下，接任人選受到矚目。其中現任中辦常務副主任孟祥鋒被港媒看好，一旦扶正即可望進入政治局。

星島日報報導，最近3任中共中辦主任令計劃、栗戰書、丁薛祥，上任前都曾擔任中辦常務副主任，成為擔任中辦主任的「台階」。

孟祥鋒1964年12月生，河北平鄉人，吉林大學畢業，擁有法學博士學位，長期在中紀委工作，但主要擔任「筆桿子」職務，歷任中紀委研究室幹部、中紀委旗下中國紀檢監察報總編輯，是前中紀委常務副書記趙洪祝的舊部。

報導指出，2007年趙洪祝接替習近平擔任浙江省委書記，孟祥鋒即前往杭州掛職擔任市委常委1年。其後出任遼寧省監察廳長。中共18大後，趙洪祝即升任中央書記處書記，並兼任中紀委常務副書記。

根據報導，提拔孟祥鋒者除趙洪祝外，還包括現任中國全國人大常委會委員長栗戰書。中共18大後，栗戰書在中辦「清理令計劃餘毒」，孟祥鋒即接替夏勇出任中共中央保密委員會辦公室主任、中國國家保密局長，之後接任中辦調研室主任，2015年升任中辦副主任，即有權在習近平辦公室行走。

2017年4月，孟祥鋒出任中共中央直屬機關工作委員會（中央和國家機關工作委員會）常務副書記，且為正部長級，並在同年10月的中共19大升任中央委員。2020年10月，孟祥鋒調任中辦常務副主任，成為「中南海新星」。（編輯：吳柏緯）1111020