瀋陽鄭州之後 哈爾濱也獲保交樓借款

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（中央社台北20日電）瀋陽與鄭州之後，哈爾濱市部分建案也獲「保交樓」借款，用於解決爛尾樓問題，約5000戶近期陸續復工與交屋。據報導，其中1家開發商獲得約人民幣2億元（約新台幣8.8億元）款項。

中國爛尾樓風暴帶起屋主拒繳房貸「停貸潮」，不但重創中國房地產市場，更對經濟造成影響。

為落實「保交樓、穩民生」，避免問題持續擴大，中國住房和城鄉建設部、財政部、人民銀行等有關部門日前宣布透過政策性銀行專項借款方式支持已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付。

據界面新聞、第一財經報導，在遼寧瀋陽、河南鄭州之後，黑龍江哈爾濱的多個房地產開發商近日也陸續獲得保交樓專項借款，已知其中兩個獲得款項支持的開發案分別涉及3000多戶與1400多戶，在獲得官方支持與資金後，近5000戶近期已陸續復工或交屋。

官方並未公布專款的金額，然而報導引述業內人士表示，涉及1400多戶的開發案約獲得人民幣2億元的資金。

報導提及，哈爾濱住建局並未透露房企報名審批的進展以及目前全市保交樓復工最新數據，然而市場消息稱，哈爾濱保交樓專項貸款獲批項目正持續增加。

與此同時，哈爾濱的房企監管政策也有調整，不再劃分房企等級，均要求全額監管，藉此確保房地產項目竣工交付，維護購房人合法權益，防範房地產市場風險。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1111020