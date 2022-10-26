人民幣20大後重挫 分析：反映外資「用腳投票」

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（中央社台北26日電）中共總書記習近平第3任期開局，人民幣卻大幅下跌，分析認為，「血崩式」拋售反映外資市場「用腳投票」，加上中國大陸富人紛紛出逃，中國外匯儲備下降，無法穩住人民幣匯率。

中共20大10月22日閉幕，人民幣兌美元中間價在25日大幅下調至7.1668元，創2008年2月以來最弱。中國官方對外媒表示，認為「人民幣反應過度激烈」，顯示一些市場參與者顯然是「惡意做空人民幣」，「監管部門明確表示這項調查十分緊迫。」

自由亞洲電台25日報導，澳洲雪梨科技大學教授馮崇義表示，相信中共有指令在20大期間要穩住人民幣匯率，但大會結束「任務完成」，因此20大閉幕後人民幣匯率大跌，但中國經濟舉步維艱，當局沒有足夠外匯儲備穩住人民幣匯率。

馮崇義指出，「（人民幣）守不住，因為以前靠外匯儲備來守，以前跟美國、西方貿易，外匯很多，現在很多地方變成入超，進口很多東西，加上新的訂單因為『動態清零』完成不了，很多商人搬走了，所以它增加外匯的能力直線下降，所以用外匯來升人民幣的匯率，沒有辦法子守。」

「唯一能做的是不要讓它（人民幣匯率）一下子崩下來，儘其所能讓它慢慢下滑。」馮崇義說。

他說，過去中國採取嚴厲措施，阻止資金外逃而保住匯率，但目前已保不住。而隨著中國大陸富人出走，相信人民幣會繼續貶值。

另外，中國金融學者司令對自由亞洲電台分析，目前外資市場對人民幣採取「用腳投票」的態度，人民幣甚至被投資者視為「不良」、「負資產」，主要反映外界不看好習近平連任。

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司令說，整個20大，包括後來的人事變動一系列結果出爐之後，整個市場一片嘩然，投資者紛紛用腳投票，能撤資的撤資，能拋售的拋售，事實上這一系列的投資舉動，匯集到外匯市場上，就能看出人民幣在外匯市場上出現血崩式的拋售，這在以往人民幣在外匯市場整個交易表現的統計歷史上是很罕見的。

他估計，今明兩年中國經濟會繼續低迷，如果中國政府不提出一系列強而有力的措施穩住外匯市場，讓中國經濟在2023年中期企穩回升，長期下來人民幣貶值的趨勢不可能緩解。（編輯：唐佩君/陳沛冰） 1111026