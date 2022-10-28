邱太三：目前沒有看到中共的統一時間表

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陸委會主委邱太三28日出席「中共權力變遷及治理趨勢」國際研討會。他在會後接受媒體聯訪時表示，目前沒有看到中共對台統一的時間表。中央社記者呂佳蓉攝 111年10月28日

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（中央社記者呂佳蓉台北28日電）對於中共對台是否有統一時間表，陸委會主委邱太三今天回應，「目前沒有看到時間表」，但「和平統一、一國兩制」在20大報告中寫上，是其所謂民族偉大復興的項目之一。

邱太三今天出席「中共權力變遷及治理趨勢」國際研討會，他在會後接受媒體聯訪。

被問及國安局局長陳明通說，2023年中共可能會「以戰逼談」的壓力，隨著中共總書記習近平大權在握，統一台灣是否有時間表？

邱太三回應，有注意到各國對中共軍事崛起與戰略思考的研判，但目前沒有看到所謂的時間表。但「和平統一、一國兩制」在20大報告中寫上，是其所謂民族偉大復興的項目之一。

至於如何看待反台獨寫入中共的黨章，以及20大後的對台局勢，邱太三回應，大陸對台統戰策略會根據不同政黨設定不同具體項目，但不外乎是反獨與促統。

他說，中共認為民進黨有台獨傾向，雖不知道其對台獨的定義，但在民進黨執政時，中共會以反獨為主；但在國民黨執政，儘管也不知道其定義，但他們有模糊的「九二共識」說法，中共因此以促統為主。

邱太三說，「統一台灣」已在20大列入，判斷未來會以促統為主，而反獨是手段之一。過去中共對台是「軟硬」兩手交叉使用，未來應該是「硬的更硬，軟的更軟」，認為明年1月或3月的兩會可能會有具體的對台工作項目，屆時會做各項研判。

有關兩岸逐步恢復交流的議題，邱太三表示，這是全世界對中國最重要的關注。清零措施讓中國大陸內部社會產生問題，對國際生產供應鏈、甚至金融活動與人民往來都造成困難。

邱太三指出，現在中國大陸還是「7+3」，難以預估甚麼時候會封城或限制移動，這都是各國人士跟他們交往的考量。

邱太三也說，大陸對台的一些措施，包含禁止陸生來台、禁止大陸人士來台自由行等，希望雙方能夠以人民福祉為優先，做新的接洽與安排。

此外，他也說，航空公司即使設定那麼多航班，但沒有人訂位還是不會飛。比如上海到台北的航班，可能因上海封城或其他措施等因素，導致大陸的國航與東航直到最近才開始飛。

他說，這都有待雙方努力，在疫情後恢復正常有序的交流。

對於大貓熊團團一事，他則回應，陸委會跟台北市政府、農委會都有保持聯繫，如有任何需求，農委會與陸委會一定會盡力協助。（編輯：陳沛冰）1111028