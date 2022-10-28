哈斯：中國武力針對台灣 美國要表達不可接受

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（中央社記者呂佳蓉台北28日電）美國對外關係委員會主席哈斯（Richard Haass）今天表示，中國強迫使用武力針對台灣，美國要表達不可接受，這是「戰略清晰」，但這不牽涉到一中政策，也不希望台灣有單方面挑釁的行徑。

哈斯今天在「中共權力變遷與治理趨勢」國際研討會上透過視訊發表專題演講，並接受與會者的提問。哈斯是主張「戰略清晰」的重量級人物之一。

哈斯指出，中國在過去單方面採取行動，包含針對台灣擴大演習範圍，這是中國單方面決定。美國在此情況下要表達不可接受，這是「戰略清晰」，但這不牽涉到一中政策，是表達對於單方面用武力改變現況不可容忍。

他也說，「戰略清晰」牽涉到一些行動，包含在經濟方面，在發生危機時不能沒有能力進行制裁，因此要非常密切地去觀察跟中國經濟關係的規模，在戰略上面要降低對中國經濟依賴。

哈斯也解釋，「戰略清晰」是要遏阻中國，但不是說毫無條件的支持台灣，不是讓台灣採取不計代價或更大膽挑釁的做法。

他說，中共總書記習近平第三任期，如果經濟發展受到阻礙，他會將焦點放在台灣，以確定他的歷史地位。

被問及美國對兩岸統一的立場，以及如何看待「九二共識」？哈斯回應，「我們並沒有明確該怎麼樣的立場」，這是中國與台灣雙方要決定的，且要是自願性的，不能是強迫或是單方面的決定。

20大報告中提到不承諾放棄使用武力，外界有解讀認為中國對台有使用武力的時間表，能否避免軍事衝突？

哈斯表示，不知道中國在這方面有無時間表，但是中共看起來耐性越來越不足。未來5年美台要面對如何提升軍事準備的問題，以及如何調整對中國的經濟與貿易的依賴。

此外，他也說，美國的外交政策不是要改變一個國家，「不是要促成中國轉型，這不是務實的目標」，美國的外交目標是要影響中國的對外行為，別採取破壞穩定的作為。（編輯：曹宇帆）1111028