中國部署冬季保暖保供 韓正：絕不允許拉閘限電

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（中央社台北29日電）中國國務院昨天開會部署入冬保暖保供工作，副總理韓正要求全力推動煤炭穩產增產，積極推動天然氣增儲增產，確保價格穩定；他還強調，要保障民眾溫暖過冬，絕不允許發生「拉閘限電」。

中國去年入秋爆發缺電危機，多地被迫實施限電。其中，東北三省9月數度對民生用電進行無預警斷電的「拉閘限電」，引發廣大民怨，主因是煤炭價格飆漲導致發電用煤供需失衡。

國際能源供應吃緊之際，據央視新聞聯播，韓正28日出席今冬保暖保供工作電視電話會議並講話，對今年冬季保暖保供工作作出安排。

韓正指出，黨中央、國務院高度重視今冬保暖保供工作。在有關方面共同努力下，今冬能源保供穩價「具備了較好的基礎」。要繼續加強資源統籌和政策支持，做實做細保暖保供工作，確保經濟平穩運行，確保能源安全保供，確保居民用電用氣用能價格穩定、群眾溫暖過冬。

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他說，做好今冬保暖保供工作，關鍵在於形成合力、落實責任。要充分發揮煤炭「壓艙石」作用，嚴格落實產煤省區責任，在確保安全的前提下，全力推動煤炭穩產增產。要充分挖掘潛力，積極推動天然氣增儲增產。要著力穩定能源價格，加強電煤中長期合約簽約履約監管，保持民生用氣、用電價格穩定。

韓正還強調，要把保障人民群眾溫暖過冬作為重點，做好應對極寒天氣的預案，守住民生用能底線，絕不允許發生「拉閘限電」。（編輯：楊昇儒）1111029