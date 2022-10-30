中國經濟冷借貸意願低 專家：不該再降息

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（中央社記者李雅雯上海30日電）中國宏觀經濟論壇（CMF）舉行研討會，專家說，貨幣政策不該再降息，目前銀行市場流動性傳向實體經濟阻塞，再降息無助於流動性，反增金融市場泡沫風險。

中國宏觀經濟論壇29日舉行宏觀經濟熱點問題研討會，據官媒證券時報30日引述，中銀國際證券首席經濟學家徐高於會上作上述表示。

徐高指出，目前國內貨幣傳導有待進一步暢通。人民銀行（央行）已對銀行間市場投放大量基礎貨幣；銀行間市場流動傳向實體經濟卻是受阻的，在這種情況下，再降息以增加銀行間市場流動性，從穩增長角度來說於事無補，反會增加金融市場、金融資產價格泡沫風險。

徐高提到，美元利率快速上升是人民幣兌美元貶值的主要原因；不過目前人民幣匯率基本是由市場決定，民間外匯資產負債狀況大為改善，增強了人民幣匯率韌性，「因此人民幣貶值並沒有很快」。

中國國際期貨公司總經理王永利認為，人民幣匯率仍面臨一定下行壓力，美國聯準會（Fed）加息恐直到年底或明年3月份。烏克蘭危機沒有明顯好轉，可能推動國際局勢進一步分化，全球產業鏈、供應鏈受到衝擊大。

他說，預期全球經濟明年會受到更大程度壓力，外需可能對經濟構成較大挑戰，官方勢必需要在宏觀政策上做些刺激性安排，這種情況反映到匯率上，匯率下行壓力也會加大。（編輯：唐佩君）1111030