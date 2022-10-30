20大後救經濟 促進個體工商戶發展條例11月實施
2022/10/30 20:51
（中央社台北30日電）中共20大結束後欲振興經濟，日前除發布穩外資的15項措施外，「促進個體工商戶發展條例」也將在11月1日起施行，其中首次提出縣級以上政府應將促進個體工商戶發展納入國民經濟和社會發展規劃。
中國當前「穩就業」壓力大，中共20大報告中也提出要部署實施就業優先戰略。根據人民網，市場監管總局數據顯示，目前中國個體工商戶總量達到1.11億，占市場主體總量的2/3，帶動就業近3億人，成為抵御經濟下行風險的重要支撐。
報導指出，「促進個體工商戶發展條例」共39條，有10條都在明確個體工商戶的法律地位、重要作用，確定了促進個體工商戶發展的基本原則等。
此條例提出了個體工商戶的地位和作用和促進發展的主旨，明確了「個體經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分」，並強調深化簡化管理的改革，對個體工商戶發展實施「積極扶持、加強引導、依法規範」的原則。
新條例規定了保護個體工商戶合法權益的各項內容，包括禁止亂收費、亂攤派、拖欠帳款等，並進一步降低制度性交易成本。
「條例」明確了國務院、相關部門、縣級以上地方人民政府在促進個體工商戶發展方面的職責，強化了各地方的責任。
報導說，「條例」首次提出「縣級以上地方人民政府應當將促進個體工商戶發展納入本級國民經濟和社會發展規劃」，這對於各地更加重視相關工作，具有推動作用。（編輯：張淑伶）1111030
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。