中國房企面臨審計師出走潮 公司治理引市場關注

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（中央社台北2日電）屋漏偏逢連夜雨，中國房地產企業發生審計師大量退出的浪潮。據外媒報導，至少有14家在香港上市的開發商面臨這樣的情形，只好從4大會計師事務所之外找幫手，公司治理情形令外界擔憂。

路透社引述一份財務文件顯示，今年至少已有14家在香港上市的中國房地產開發商面臨審計師退出，這引發市場對於原本就負債累累的開發商，企業內部治理情形更進一步的擔憂。而且，其中還有一些開發商至今尚未公布部分應發布的財報。

報導指出，包含融創中國、世茂集團和佳兆業集團在內等多家陷入財務困境的知名開發商，在最近幾個月和原本的審計師「分道揚鑣」。在這樣的情況下，不得不和4大會計師事務所以外的公司合作，填補這些知名事務所退出後的空缺。

據標準普爾全球信評總監陳令華（Edward Chan）在報導中表示，在審計師大量退出前，多家開發商早已經陷入財務困境，因此市場持續關注新任的審計師可以在即將發布的財報中披露更多的內容。「投資者和債權人都希望了解在財務報告中，是否有隱藏的債務，這可以協助他們計算持有資產的回收率。」

報導提到，雖然幾多家事務所都未對此事回應，然而陳令華認為，審計師退出的原因之一，是反對房地產業的「不透明」。

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世茂於今年3月下旬，在2021年財報截止日期前幾天宣布重新任命審計師；總部位於北京的融創則於7月宣布變更審計師。兩間開發商所提的理由都是無法和原有審計師就「完成審計程序時間的變更」協議達成共識，因為受到COVID-19在中國和其他市場引發的限制，無法按時向審計師提供所需的審計資訊。

據報導，香港會計及財務匯報局（AFRC）在上週發布的一封信件中提到，這些在中國或海外有重要業務的公司中，大部分新任命的審計師都有經驗與資源「不成比例」的問題，「我們很擔心這些新任的審計師是否具備必要和足夠的能力，能夠在有限的時間內執行審計。」（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111102