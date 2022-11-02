與騰訊設立混改新公司獲批 中國聯通股價漲停

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（中央社台北2日電）國企中國聯通與民企網路巨頭騰訊設立混改新公司一案獲批准，中國聯通今天股價漲停。官方近年推動國企混合所有制改革，不過，有些網友則以「新版公私合營」負面解讀。

人民網報導，中國國家市場監管總局發布「2022年10月17日-10月23日無條件批準經營者集中案件列表」，其中顯示，聯通創新創業投資有限公司與深圳市騰訊產業創投有限公司新設合營企業案獲無條件批准，審結時間為10月18日。

根據相關公示表介紹，新設合營企業擬主要從事內容傳遞網路（CDN）和邊緣運算業務。交易完成後，聯通創投、騰訊產投、有關員工持股平台將分別持有合營企業48%、42%、10%的股權，聯通創投、騰訊產投共同控制合營企業。

今天消息公布後，中國聯通快速拉升至漲停板，報每股人民幣3.75元，上漲9.97%，總市值1161億元（約新台幣5108.4億元）。騰訊在港股也上漲1.41%。

2015年，中共中央和國務院頒布「關於深化國有企業改革的指導意見」，國務院及相關部門配套公布「關於國有企業發展混合所有制經濟的意見」等一系列文件。

國企混改就是引入民企的資本和技術，目的是讓國企在改革中能夠增加競爭力和活力，國企的股權構造變成以國家控股為主導、多方持股的企業來參與市場競爭。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111102