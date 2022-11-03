陸籍研修生開放來台 大學：仍要關注陸方態度

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（中央社記者陳至中台北3日電）COVID-19疫情趨緩，政府逐步放寬邊境管制。大陸委員會今天宣布，將於11月7日開放陸籍研修生來台，台灣的大學對此消息感到興奮，但仍關注中國大陸主管機關的態度。

陸委會今天下午發布新聞稿，配合中央流行疫情指揮中心自今年11月7日放寬COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫管制措施，於11月7日起調整相關陸港澳籍人士可依規定申請入境，包括陸籍研修生。就讀學位陸生的入境申請程序，則已早一步於10月13日恢復常態。

世新大學副校長兼兩岸事務長李功勤今晚接受中央社電訪表示，近年兩岸關係較為敏感，加上少子女化影響，不少老牌私校面臨缺額。陸委會宣布開放陸籍研修生來台後，他和幾個私校主管聯繫，都感到「非常興奮」。

李功勤表示，今天下午得知消息後，已立刻將世新的研修簡章寄給中國大陸各姊妹校窗口，希望能儘速作業，對方也非常高興。以到世新的研修生來說，須先通過各自學校的甄選，會有嚴格的成績要求，但台灣的開放社會、多元教學方式及師資，仍具有相當的吸引力。

不過李功勤說，目前還要觀察陸方學校的主管單位、也就是國台辦（國務院台灣事務辦公室）的態度。國台辦在疫情爆發後，至今都不開放新的學位生來台，只允許已在台的舊生報考台灣的碩博班。至於研修生是否開放，國台辦則沒有明言，之前主要是受限於台灣的邊境管制措施。

李功勤表示，兩岸交流最盛時，一學期有約500名研修生到世新，疫情爆發前也有300、400名。中央社記者問及，隨著疫情放緩，未來能否回復過去盛況？他委婉地說：「我們審慎地樂觀，畢竟兩岸氛圍不太一樣。」但認為陸方學校和學生，態度仍很積極。

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台灣師範大學國際長劉以德今天接受中央社電訪表示，陸委會今天開放陸籍研修生來台，後續還要瞭解教育部相關規範，「一般我們會比較慢，要等正式公文。」

劉以德表示，如果是雙邊的交換學生，要經過正規程序申請，下學期（民國112年2月）的申請已在10月底截止，最快也要明年9月；短期交流生的管道則較多元，但也要看系所的相關程序。他提到，111學年度第1學期快開學時，政府開放香港、澳門籍學生入境，但學校已作業不及，趕不上讓港澳生在這學期來台。（編輯：陳政偉）1111103