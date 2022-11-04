中國青年就業難 250萬人報考公務員破10年紀錄

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（中央社台北4日電）中國今年畢業生遭遇最差經濟與最難就業雙夾擊，北京日報今天報導，報考明年公務員的總人數突破250萬，比今年增加50萬人，增幅25％，創近10年新高，最大競爭是超過5800人爭一個職位。

報導說，2023年國家考試3日截至報名，報名結束前5分鐘，已有223萬7453人通過資格審核，比前一天增加近60萬人，北京地區職位的報名人數達到25萬5134人，居各省市之首，廣東省緊追其後20萬6902人，第3是雲南省12萬8055人。

海南省職位報名人數最少，僅2萬463人，寧夏和西藏也較少，分別是2萬4646人和2萬5272人。

華圖教育研究院專家劉有珍分析，報考人數多的地區往往有薪資收入高、工作環境優越等共同優勢，從考生個人發展角度來看，北京職位競爭激烈是意料之內。

另據觀察者網報導，國稅系統仍是競爭最激烈的戰場，國稅系統資格審核通過人數已突破百萬，達到155萬2326人，占總通過人數的69.3％，國稅系統過審占比從第2日開始持續增加，職位熱度已超今年。

明年中國公務員考試報名人數最多的職位是青海國家稅務總局青海省稅務局一級行政執法員，只有1個空缺，通過審核符合應考資格者達5872人。

今年中國國考最熱門職缺是「西藏自治區郵政管理局阿里地區郵政管理局一級主任科員及以下」，而且是「三不限」（不限專業，不限學歷，不限戶籍，也有人說是不限工作經驗），報名人數逾2萬。

而明年的「國稅青海稅務局職位」附上須具備數學類、電子訊息類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類專長的求才限制，所以報名人數沒有超過西藏阿里職位。專家分析，這說明專業限制是影響考生報考的因素。

最冷門則數鐵路公安職位，有158個職位無人應考，因公安工作地點大多偏遠且遠離市中心又交通不便，考慮便利性及前景而不受考生青睞，而且公安職位考試要過3關，其中面試還得測體能，以致考生興趣缺缺。

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據香港「南華早報」（SCMP）8月間的報導，因北京當局硬拚清零重創經濟，加上應屆畢業生人數逾千萬人破紀錄，中國今年元月青年失業率達15.3%，7月更增至19.9%，高於亞太地區預測平均值14.9%。

據中國國家統計局資料，16至24歲多為應屆高中及大學畢業生，這個年齡層失業率從1月份15.3%增至7月份19.9%，平均每5個社會新鮮人就有1個啃老，創下2018年以來新高，當時這個年齡層的失業率僅9.6%。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111104