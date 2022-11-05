北京下午開防疫記者會 路透：入境隔離縮至5+3
2022/11/5 10:56（11/5 11:06 更新）
圖為中國西寧市城西區民眾排隊做核酸。（中新社）
（中央社台北5日電）據報導，中國政府可能很快將入境旅客的隔離檢疫期要求從目前的10天「7+3」，縮至7「5+2」，或8「5+3」天，旅客只須5天在隔離設施（酒店）隔離，加上2或3天的居家健康監測。
路透社昨天晚間引述消息人士作了上述報導。另據香港01今天報導，中國國務院聯防聯控機制昨晚宣布將於今天下午舉行記者會，而這項消息迅速登上微博熱搜，但官方未透露具體記者會內容。
針對COVID-19防控，中國當局實施「7+3」管理措施已有近4個月之久。國務院聯防聯控機制6月28日曾發布「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，優化調整風險人員的隔離管理期限和方式，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14+7」（14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測），調整為「7+3」（7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測）。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1111105
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