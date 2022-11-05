廣州衛健委：疫情3年來最嚴峻 3天轉運3.1萬人

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（中央社台北5日電）中國多地疫情持續，廣州市衛健委通報，過去14天該市累計本土感染3732例，正面臨抗疫3年來最複雜、最嚴峻的疫情。為盡快控制疫情，近3天已轉運3.1萬人；而海珠區則實施3天靜默管理。

北京日報今天報導，廣州市今天舉辦疫情防控新聞記者會，廣州市衛生健康委副主任張屹作出上述表示。

張屹表示，4日0至24時，廣州市新增746例感染者，其中8例是社會面新增感染，其餘在隔離觀察或高風險區發現。海珠區單日新增627例，劃定管控區域內的隱匿傳播鏈條未完全阻斷，人群仍有流動交集。

張屹指出，10月22日以來廣州市累計報告本土感染者3732例，海珠區2370例，占64%。為盡快控制疫情，全省統一調配，廣州市加大轉運隔離力度，近3天已轉運3.1萬人。

張屹表示，廣州市正面臨抗疫3年以來最複雜、最嚴峻的疫情，希望廣州能充分利用這幾天時間，以最小代價實現最大防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，防住疫情、穩住經濟。

她表示，為盡快實現社會面動態清零，海珠區從5日至7日全面強化社會面防控措施。

根據廣市海珠區疫情防控指揮部辦公室4日晚發布通告，這3天內嚴格控制人員流動，民眾除接受核酸檢測和緊急就醫外，原則上非必要不外出，不串門，不聚集，每天每戶只可派一人分時有序外出購買生活用品，或領取無接觸式配送物資。社區小區等實行封閉式管理。

海珠區內地鐵及公共交通工具暫停服務，高校也實施封閉管理，全區要進行全員核酸檢測。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111105