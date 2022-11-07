港媒：中國國際進口博覽會參展跌4成

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（中央社台北7日電）第5屆中國國際進口博覽會（進博會）4日晚間在上海揭幕，香港明報今天報導，今年進博會未公布參展商總數，但根據現場派發的展商手冊，約1700多家企業參展，較去年的2900家減少千餘家。

面對COVID-19疫情，中國大陸目前實施「7＋3」入境隔離政策，執行嚴格的清零措施。有參展多年的展商向明報透露，今年企業較去年減少，「以前都有三四千，現在少了三分之二左右。什麼原因不好說，在這種國際局勢下，我感覺也不僅僅是防疫隔離的問題」。

報導表示，據大會派發的手冊，今年參展企業有1700多家，但官方未公布參展數，而是提到「127國和地區的企業參加企業展」、「284家世界500強和行業龍頭企業參加企業展，數量超過上屆，回頭率近90%」。

明報指出，根據資料，上屆有2900多家企業參展，這意味本屆展商數量較上屆下跌約4成。上屆成交額707.2億美元（約新台幣2.26兆元），較前年略降2.6%，是進博會4屆以來首次負成長。

此外，進博會參展商聯盟大會昨天舉行，約60家知名企業及組展機構在上海集體簽約，參加明年舉辦的第6屆進博會。

報導引述進博會展覽部總經理周伶彥表示，進博會每年開幕前都會啟動下一屆的招展工作，「來年預定面積也超過了今屆的同期」。

對於當下中國經濟形勢以及疫情封控是否對招展帶來一定挑戰的問題，周伶彥表示，目前展商踴躍，加上有參展商聯盟的機制，彼此交流溝通無障礙，「他們信任我們這個品牌，至少大企業在進博會上比較積極」。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1111107