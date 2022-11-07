更多編輯台推薦新聞：
影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

港媒：中國國際進口博覽會參展跌4成

2022/11/7 14:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）第5屆中國國際進口博覽會（進博會）4日晚間在上海揭幕，香港明報今天報導，今年進博會未公布參展商總數，但根據現場派發的展商手冊，約1700多家企業參展，較去年的2900家減少千餘家。

面對COVID-19疫情，中國大陸目前實施「7＋3」入境隔離政策，執行嚴格的清零措施。有參展多年的展商向明報透露，今年企業較去年減少，「以前都有三四千，現在少了三分之二左右。什麼原因不好說，在這種國際局勢下，我感覺也不僅僅是防疫隔離的問題」。

報導表示，據大會派發的手冊，今年參展企業有1700多家，但官方未公布參展數，而是提到「127國和地區的企業參加企業展」、「284家世界500強和行業龍頭企業參加企業展，數量超過上屆，回頭率近90%」。

明報指出，根據資料，上屆有2900多家企業參展，這意味本屆展商數量較上屆下跌約4成。上屆成交額707.2億美元（約新台幣2.26兆元），較前年略降2.6%，是進博會4屆以來首次負成長。

此外，進博會參展商聯盟大會昨天舉行，約60家知名企業及組展機構在上海集體簽約，參加明年舉辦的第6屆進博會。

報導引述進博會展覽部總經理周伶彥表示，進博會每年開幕前都會啟動下一屆的招展工作，「來年預定面積也超過了今屆的同期」。

對於當下中國經濟形勢以及疫情封控是否對招展帶來一定挑戰的問題，周伶彥表示，目前展商踴躍，加上有參展商聯盟的機制，彼此交流溝通無障礙，「他們信任我們這個品牌，至少大企業在進博會上比較積極」。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1111107

進博會
中國央媒採訪進博會 北京健康寶「彈窗」急求助 李強以政治局常委身分出席進博會 宣布開幕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族