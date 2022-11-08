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北京駐港國安公署在港購20億元豪宅

2022/11/8 16:01
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（中央社記者張謙香港8日電）據報導，北京中央駐香港維護國家安全公署上月在港購買了一座價值港幣5.08億元（約新台幣20億元）的豪宅。

網媒香港「01」今天在報導中指出，本地房地產發展商嘉里建設上月初以招標方式出售了九龍筆架山龍駒道緹山一座別墅，售價是5.08億元，每平方英尺價格達到7萬841人元，買家是北京中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署。

據指出，這座別墅高3層，實用面積7171平方英尺，另有5014平方英尺花園和3個停車位等。

北京駐港國安公署前年成立，其職責包括分析香港維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導、協調、支持香港履行維護國家安全的職責；收集分析國家安全情報訊息；依法辦理危害國家安全犯罪案件。

筆架山位於九龍半島，接近獅子山，在此可以鳥瞰整個九龍半島，是香港豪宅區。

2021年香港政府表示，撥款80億元作維護國家安全的開支，並指有關撥款是供給未來數年使用，而撥款與駐港國安公署的經費無關，公署的經費是由北京中央財政保障。（編輯：陳沛冰）1111108

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