中國發改委：2025年建立長三角統一開放市場體系

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）中國國家發改委近日公布「方案」，宣告2025年要基本建立「長三角統一開放市場體系」，長三角區域資源要素有序自由流動，行政壁壘逐步消除。

據人民網報導，中國國家發展改革委近日發布「長三角國際一流營商環境建設三年行動方案」（簡稱「方案」）。

「方案」針對深入推進市場化改革、加快推進法治化建設、推進更高水準協同開放、促進共商共建共治共用等方面提出具體舉措。

報導指出，在深入推進市場化改革方面，進一步破除區域分割和地方保護等不合理限制。全面清理涉及地方保護的各類優惠政策，破除招標投標、政府採購等領域對外地企業設置的隱性門檻和壁壘。制定頒布上海浦東、長三角區域協同創新放寬市場准入特別措施。

在推進更高水準協同開放方面，將建立健全長三角區域內直屬海關一體協同工作機制，深化貨物轉運、查驗、保稅監管等領域一體化改革。深化國際貿易「單一視窗」建設，推動「單一視窗」服務功能由口岸通關向口岸物流、貿易服務等全鏈條拓展。

在促進共商共建共治共用方面，將完善「跨省通辦」事項標準和業務規則，制定長三角一體化「跨省通辦」任務清單，明確時間表、路線圖。推動長三角區域市場監管一體化。

統一長三角區域違法行為行政處罰裁量基準，研究制定區域行政執法領域輕微違法行為免罰清單。

報導引述國家發展改革委指出，長三角地區營商環境建設還有不少弱項，重點領域關鍵環節改革任務仍艱巨，要達國際一流水準仍需加力。（編輯：周慧盈）1111111