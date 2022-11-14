中國國歌變反送中歌曲 香港欖球總會強烈不滿

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（中央社記者張謙香港14日電）亞洲七人欖球賽昨天在南韓舉行時，現場播放的中國國歌變成香港「反送中」運動的「願榮光歸香港」歌曲，香港欖球總會今天發表聲明，對此表示強烈不滿。

官方香港電台報導，欖球總會在聲明中指出，昨天在南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽香港對南韓的男子組決賽之前，按照慣例應播放兩支球隊的國歌，但主辦機構亞洲欖球總會為香港播放了錯誤的歌曲，他們對此深切關注和遺憾，並表示強烈不滿。

聲明表示，已經收到主辦機構有關事件發生的完整解釋，雖然接受這是人為錯誤所致，但錯誤仍不可接受。

聲明指出，主辦機構已在賽後立即公開致歉，在香港隊贏得冠軍時，頒獎禮上已播放正確的中國國歌「義勇軍進行曲」。

綜合各方報導，昨天在仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽賽事中，賽前播放中國國歌時，現場響起與2019年「反送中」相關的「願榮光歸香港」歌曲。

香港政府今天凌晨已發表聲明，指主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關聯的歌曲當作中國國歌播放，就此表示抗議和強烈不滿。

對於這起事件，北京迄今沒有回應。（編輯：周慧盈）1111114