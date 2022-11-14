中國央行「救地產16條」 帶動地產股開盤大漲

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（中央社記者李雅雯上海14日電）中國3大指數開高走高，在金融支持政策16條利多帶動下，地產股開盤大漲，翹動大盤漲勢。

14日開盤，滬指報3100.87點，漲0.44%；深成指報11177.07點，漲0.33%；創指報2406.87點，漲0.06%。

地產相關類股14日開高走高，房地產開發個股如粵泰股份、金地集團、新城控股、三湘印象、天地源等在內股票一度漲停；房地產相關行業裝修建材個股歐派家居也一路走高，一度漲停。

在政策大利多帶動下，地產股活躍，銀行股也走強，廚衛電器開盤走高；醫藥醫療股也集體走高。防疫政策宣布修正後，酒店、旅遊相關類股回落走低，供銷社、貴金屬等個股回調，太陽能光電概念股走弱。

中國人民銀行（央行）、銀保監會聯合發布「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」，內容提到6大板塊、16條措施支持房地產市場平穩健康發展，這項消息昨天由媒體披露，多家房地產企業證實獲悉這份通知。

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央行金融支持政策16條也被稱作「救地產16條」，外界視作政策大利多。每日經濟新聞13日解讀，這份通知內容重要、資訊量大，對於目前房地產市場將產生積極且重要的影響，體現了監管部門對於地產金融的態度，避免因為失靈和去槓桿加速導致系統性風險發生。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍13日表示，16條新規是對新一輪房地產金融工作的系統總結和定調，也是20大以來最清晰和全面性的房地產金融制度路線，明確規定對於國有、民營等各類房地產企業一視同仁，這類定調有助於對金融機構工作思路糾偏，確保路線不偏、執行力增強。（編輯：唐佩君）1111114