優化防疫後 中國跨省旅遊不受中高風險地區限制

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（中央社台北15日電）中國上週發布優化防疫20條後，中國文旅部今天宣布，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施「聯動管理」；同時，繼續暫停旅行社經營出入境團隊旅遊。

中國文化和旅遊部今天發布「文化和旅遊部關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅遊行業防控工作的通知」。

通知指出，要優化跨省旅遊管理政策。根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施「聯動管理」。跨省遊客需憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具。按照面向跨省流動人員展開「落地檢」要求，積極引導遊客主動進行核酸檢測，推動防控關口前移。

通知也表示，繼續暫停旅行社和線上旅遊企業經營出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務。暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。

通知表示，A級旅遊景區和星級旅遊飯店要對進入景區和入住飯店人員查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。一旦因疫情發生遊客滯留，要按照分類施策、分批轉運、安全有序、嚴防外溢的原則，科學組織滯留遊客返程工作。

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各文旅部門也要加強風險應對，要提前分析本地區文化和旅遊行業疫情防控形勢和主要風險，用好旅遊防疫熱點城市預報預警機制，提高應急處置能力。

所謂「聯動管理」是2021年8月5日由中國文旅部宣布的政策，當時因為多地相繼發生輸入性病例引發的本土聚集性疫情，文旅部指要結合疫情防控中高風險地區管理措施，調整跨省旅遊經營活動管理政策，實施聯動管理。對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。（編輯：陳沛冰）1111115