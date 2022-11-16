上海嚴防疫情 半個月累計14名台灣人入滬判陽

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（中央社記者李雅雯上海16日電）上海市COVID-19本土疫情新增1名社會面無症狀感染者。11月上半月，累計14名台灣人入滬被診斷為無症狀感染者；18日起搭兩岸航班入境中國旅客，核酸檢測陰性報告必須載明CT值。

上海市政府官方帳號「上海發布」16日發布疫情概況。15日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例2例、新增本土無症狀感染者14名，其中1名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例2例和境外移入無症狀感染者19名。

官方表示，截至16日上午8時，對於這名本土無症狀感染者相關人員疫調篩查，累計管控相關人員467人，核酸檢測結果均為陰性。

上海衛健委統計資料顯示，11月1至15日期間，累計14名台灣人從台灣入境後執行集中隔離觀察，期間例行核酸檢測結果異常，綜合診斷判讀為陽性無症狀感染者；另有1名加拿大籍旅客，從台灣出發入滬，被判讀為確診病例。

依目前兩岸往返班機關規定，台灣入境中國旅客必須持有「登機前48小時2次核酸檢測陰性證明」；18日起實施新制，改為1次核酸檢測陰性證明報告即可，且必須載明「CT值≧35」。

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有民眾提問，優化防疫措施推出後，是否代表封控區域劃分只到樓、棟，不再以社區為封閉單位。

官方回應，根據疫情防控有關規定，原則上將感染者居住地以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域劃定為高風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位；不過在疫情傳播風險不明確或存在廣泛社區傳播情況下，可適度擴大高風險區劃定範圍。（編輯：曹宇帆）1111116