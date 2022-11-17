救地產16條 分析：保地產專案非保開發商

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（中央社記者李雅雯上海17日電）中國官方拋出16條措施支持房地產市場發展，外界解讀為「救地產16條」。分析指出，這是「保地產專案」非「保地產開發商」，能否打破地產業融資緊縮的惡性循環尚難下定論。

中國人民銀行（央行）、銀保監會11日聯合發布「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」，內容提到6大板塊、16條措施支持房地產市場平穩健康發展，外界視作政策大利多。

中銀國際證券總裁助理、首席經濟學家徐高16日在其社群頁面發表評論文章直指，16條措施能否化解地產開發商信用風險，打消銀行放貸和購房者買房疑慮，從而打破地產業融資緊縮的惡性循環，現在還難下定論。

徐高指出，16條措施支持房地產市場平穩健康發展，這是市場等待許久的政策調整明確訊號，顯示政策開始著手處理地產融資緊縮這個目前經濟運行的主要矛盾，找準了主要矛盾，用對了政策，可以有效改善經濟形勢；不過，目前仍不容太樂觀，近期政策訊號只是開啟中國經濟回歸正常化的道路。

徐高表示，如果不能化解地產開發商的系統性信用風險，不能重建金融機構和購房者對開發商的信心，地產業就很難回歸正常狀態。這也是為什麼貨幣政策很寬鬆，利率處於低位，地產業卻沒能復甦的主要原因。

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他說，16條措施整體思路仍是「保地產專案」而不是「保地產開發商」，滿足的是「房地產專案合理融資需求」，而不是「房地產開發商合理融資需求」。這能否化解地產開發商的信用風險，打消銀行放貸和購房者買房疑慮，從而打破地產行業的惡性循環，現在還難下定論；況且就算融資恢復，開發商還有多少力氣做開發也有待觀察。

「因此目前只能說中國經濟從反常狀況向常態回歸的路徑已經開啟」，徐高認為，中國經濟在這條正常化路途上能走多快、路徑終點是過去熟悉的常態或是一個「新的常態」，現在還很難說；對投資者來說，現在雖然可以比幾個月前樂觀，仍要審慎觀察情勢變化。（編輯：唐佩君）1111117