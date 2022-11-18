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港決策者：反修例事件反映教育走了錯路

2022/11/18 15:43
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（中央社記者張謙香港18日電）香港行政會議召集人葉劉淑儀今天說，在2019年的反修例事件中，有些年輕人被誤導犯法，甚至反對國家，反映過去的教育走了很多彎路及錯路。

行政會議是由行政長官主持的最高決策機構，有官方和非官方成員，本身是新民黨主席兼立法會議員的葉劉淑儀是非官方成員的召集人。

綜合媒體的報導，她在立法會發言時，猛烈批評香港過去的教育政策，比如當局於2009年提出的教育產業化，做法本末倒置。

此外，教育當局推出的高中通識科對學生的要求太低，令課堂淪為「清談節目」，而且沒有教科書，結果鑄成大錯，導致大批年輕人參加反送中抗爭。

她指教育系統培養出一批「無深刻思考就批判」的年輕人，也令年輕人越來越自我，以致社會發生很多駭人聽聞的事，而觸法的理由也非常自我，完全忽略守法意識。

為此，她呼籲政府在教育的論述上要加強人格的培養及品德的提升。

2019年香港爆發「反送中」運動，期間數以萬計年輕人參與其中，他們參加各種遊行示威，與警方爆發激烈衝突，之後運動出現了「港獨」主張，獲得不少年輕人響應。（編輯：曹宇帆）1111118

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