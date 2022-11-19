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中國放寬防疫措施 但暫緩新批涉港澳台營業演出

2022/11/19 21:33
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（中央社台北19日電）中國文旅部昨天印發新版的演出場所疫情防控指南，其中提到「暫緩新批涉外、涉港澳台營業性演出活動」。有樂評人表示，雖然對大型演唱會放鬆，但「港台歌手的演唱會短時間內還是看不了」。

人民網18日報導，文化和旅遊部印發「劇院等演出場所新冠肺炎（COVID-19）疫情防控工作指南（第六版）」，其中表示，沒有發生疫情的地區，原則上不對劇院等演出場所接待消費者人數比例做限制，原則上不對演唱會、音樂節、實景旅遊演出等大型營業性演出活動觀眾人數做限制。

在低風險區，由屬地黨委、政府根據當地疫情防控形勢，自行決定劇院等演出場所接待消費者人數比例以及大型營業性演出活動觀眾人數。在高風險區，暫緩舉辦營業性演出活動。同時，暫緩新批涉外、涉港澳台營業性演出活動（演職人員已在境內的除外）。

中國大陸樂評人劉尼尼在社群平台微博發文稱：「雖然對舉辦大型演唱會鬆口了，但港台歌手的演唱會短時間內還是看不了。」（編輯：張淑伶）1111119

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