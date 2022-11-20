北京疫情1死5月以來首例 清零或共存撕裂社會

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（中央社台北20日電）北京市19日新增一名87歲COVID-19確診者死亡，媒體報導是5月底以來中國首例死亡病例，此話題也成為今天中國網路熱搜，特別是近期公布優化防疫20條，支持清零或與病毒共存者對立，撕裂中國社會。

北京市衛健委今天公布，11月19日0至24時，新增69例本土確診病例和552例無症狀感染者，另確診者中出現一例死亡病例，為87歲男性，11月11日出現乾咳，13日確診為輕型，19日嚴重肺部細菌感染，發生膿毒症休克，「因基礎病惡化」，搶救無效死亡。

陸媒光明網報導，近5日來，北京社會面篩查發現感染者呈波動上升趨勢，自11月15日40例，19日首次突破百例，達到122例。

香港01報導，19日全中國本土新增2萬4215例，且自今年5月26日以來，首次再新增1例本土死亡病例，就是位於北京。

今天「北京新增一例死亡病例」成為中國網路熱搜話題，有網友留言指「這年紀別說感冒，就是摔一跤都很危險」，批評媒體報導這個死亡案例渲染社會恐慌，但有網友說，「許多專家不是說沒有危重患者了嗎？」，反駁人心冷漠，「家裡沒老人嗎？」另外許多人關注此案例是「基礎病惡化」，認為當局有淡化疫情之意。

不過，最多網友熱烈討論的是北京已出現一例且確診6日內死亡，到底是要與病毒共存還是持續清零？

有人認為這個案例「躺平派是不是沒看到」，強調根本不能放鬆，但共存派認為社會不可能永遠封控，這樣下去社會還能撐多久？高低風險區不應一刀切封控，清零與共存兩派看法嚴重撕裂。

此外，中國公布優化防疫20條措施，針對民眾看法分歧甚至恐慌，官媒新華社連日推出優熱點問答系列報導，試圖統一口徑安撫民心。最新問答是關於從疫情發生地返回是否要隔離？遇到滯留怎麼辦？

新華社引用國務院聯防聯控機制有關專家權威回應，指根據試點評估結果，高風險區外溢人員的風險較低，因此20條對管控措施相應調整，將高風險區外溢人員「7天集中隔離」調整為「7天居家隔離」，期間賦碼管理，不得外出。

假如A地劃定為高風險區，對於高風險區內人員實施封控管理，對於A地劃為高風險區之前流入到B地的風險人員，在B地追蹤到以後要進行「7天居家隔離」管控。根據第九版防控方案，管控周期從離開A地的時間算起。如果B地在排查時已經超過管控周期，原則上無需再隔離管控。

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至於如何防止對返回人員加碼管控？如何統籌滯留人員疏解和有效防止疫情擴散？新華社回應目的地不得拒絕接收滯留返回人員，並按照要求落實好返回人員的防控措施，既要避免疫情擴散，也不得加碼管控。

另針對當前沒有疫情但溢入風險較高的地區，從疫情所在縣區返回人員要主動向當地報備，社區要主動展開登記，嚴格落實3天2次核酸檢測措施（間隔24小時以上）。（編輯：唐佩君/陳沛冰） 1111120