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中國央行11月LPR報價 維持不變

2022/11/21 11:58
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（中央社記者李雅雯上海21日電）中國人民銀行（央行）今天公布最新貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。專家認為，年內LPR報價仍有下調動力。

人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心21日公布，「2022年11月21日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效」。LPR同10月、9月、8月，維持不變。

中新經緯21日報導引述多位分析師、經濟學家意見。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，第4季穩增長需求增加，央行11月整體加量投放中長期流動性，將有助於銀行體系中長期流動性持續處於充裕水準，增強信貸投放能力。

王青表示，為了第4季和明年初穩增長、控風險，並且引導房地產業盡快實現軟著陸、推動樓市盡快有趨勢性回暖勢頭，金融支持政策需要全面加碼，預估年內5年期以上LPR報價有望調降。

王青提到，目前推動房地產市場盡快回暖重點在於需求側，下調居民房貸利率是關鍵，其他放鬆限購、放寬住房公積金貸款條件、適度減免房地產交易環節稅費等也能起輔助作用。

興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家指出，目前5年期以上LPR處於歷史較高區間，若是參考歷史經驗，未來3個月5年期以上LPR可能仍有15基點的下調空間。（編輯：陳沛冰）1111121

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