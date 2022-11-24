上海疫情升溫 外省市疫情外溢壓力加大

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（中央社記者李雅雯上海24日電）上海市COVID-19本土疫情新增1名社會面確診病例、1名社會面無症狀感染者。官方表示，近期本土陽性感染者逾8成關聯外省市疫情外溢，「外防輸入，內防反彈」防控壓力增加。

上海市政府官方帳號「上海發布」24日發布疫情概況。23日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例9例、新增本土無症狀感染者58名，其中1例確診病例、1名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例4例和境外移入無症狀感染者28名。

官方表示，社會面發現1例確診病例、1名無症狀感染者，均在常態化核酸檢測中發現結果異常，經過疾控部門複核為陽性。2名陽性患者目前都已轉運至定點醫療機構隔離治療，活動軌跡涉及小吃店、餐廳、市場等地方，截至23日下午4時，追查在滬密切接觸者1596人，均已落實隔離管控。

官方指出，20至22日期間，上海累計報告本土陽性感染者155例，疫調結果顯示，其中超過80%感染者與外省市疫情外溢相關。受到外省市疫情外溢以及人員流動等因素影響，「外防輸入，內防反彈」形勢複雜嚴峻，防控壓力持續增加。

24日零時起，上海市加強來滬、返滬人員健康管理。所有來滬、返滬且「隨申碼」為綠碼的人員，將在「隨申碼」、「場所碼」等顯示「來滬返滬不滿5天」的標記提示，抵滬不滿5天者不得進入餐廳、超市、菜市場和其他公共場所；不過可以搭乘公車、地鐵。（編輯：吳柏緯）1111124