中國官方否認廣州封城 4區加強管控市民非必要不出門

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（中央社台北26日電）中國本輪疫情重災區之一的廣州市盛傳封城，雖然官方否認，但市內多區包括海珠、天河、番禺、南沙都進一步強化社會面防控措施，如海珠區西部非管控區今天起要求市民非必要不外出。

據「廣州海珠發布」微信公眾號消息，廣州市海珠區疫情防控指揮部辦公室26日發布通告，指當前海珠區疫情處於高位波動期，近3日西部非管控區疫情呈上升趨勢，決定自26日早上10時起強化西部非管控區的社會面疫情防控措施。

措施包括強化社區管控，市民除接受核酸檢測和緊急就醫外，非必要不外出，所有社區小區、城中村、產業園區嚴格實行封閉式管理。強化交通管控，地鐵、公共交通工具暫停服務，私家車、電動車、自行車不流動。除生活超市、藥店、醫療機構等，其他經營性場所暫停營業。

據南方日報官方微博報導，因應近日天河區疫情社會面傳播風險持續加大，26日0時起至30日晚上12時天河區除5街道外，其他區域需強化社會面防控措施，包括嚴格限制人員流動，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等外，原則上非必要不外出，地鐵及公共交通工具全時段暫停服務。

番禺區內14個鎮、街的行政轄區也由26日0時起至30日晚上12時，加強類似的社會面防控措施，包括嚴格控制人員流動，市民原則上居家辦公等。

南沙區萬頃沙鎮和珠江街道由26日0時起至30日晚上12時強化全域疫情防控措施，同樣包括嚴格限制人員流動，市民原則上非必要不外出，各中小學學校、幼兒園暫停返校及線下教學。

近日有網路傳言稱「廣州全市即將『靜默』10天」，廣州市昨天舉行疫情防控記者會，廣州市新聞辦主任朱小燚鄭重澄清，指廣州沒有「靜默」安排，更沒有封城計畫。

但朱小燚表示，這個週末當局在疫情防控形勢特別複雜的地方還會強化疫情防控相關舉措，並稱未來一週可能是疫情防控最關鍵的時期。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111126