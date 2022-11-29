香港近日響應白紙運動 中大百人參加

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（中央社記者張謙香港29日電）中國大陸近日連續有人集會，抗議當局過度防疫及悼念新疆烏魯木齊「11.24」火災造成10死，這股氛圍也擴及至香港，香港大學、中文大學和中環鬧區近日都有類似集會。

前天傍晚，香港大學就有至少兩名大陸留學生在校內悼念烏魯木齊火災死者，後來警方介入後，學生自行離去。

綜合媒體的報導，中文大學昨天也有人在校內民主牆前哀悼新疆烏魯木齊大火的死者；到晚上7時又再集會，有人獻上鮮花並以蠟燭「11.24」字樣。

據報導，在昨晚的集會者中，不少是大陸學生，期間有人用普通話呼叫「不要核酸，要吃飯」等口號。

另據明報引述一位參加集會的大陸學生說，部分參與者已取得律師的聯繫方法，也有本地朋友向大陸同學分享「經驗」，包括校園逃生路線，以及被捕後如何應對、攜帶備用衣服等。

此外，中環昨晚有數十人集會，一些人手持「11.24」烏魯木齊標語，要求「解封」及「放人」等。

本月24日，烏魯木齊天山區吉祥苑小區發生火災，造成10人死亡，9人受傷，美國媒體報導，若干民眾認為，因防疫封控措施阻礙了救援，以致居民無法逃生。

這起火災發生後，大陸各地出現抗議集會，有人悼念事件中的死者，也有人趁此表達對當局過度防疫的不滿。對於這股不滿浪潮，海外有人稱為「白紙運動」。（編輯：曹宇帆）1111129