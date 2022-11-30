海峽青年節將登場 中共20大後兩岸首場大型交流

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（中央社記者邱國強北京30日電）中國大陸國台辦今天宣布，第10屆「海峽青年節」集中活動將於12月1至5日在福建省福州市舉行，是北京方面在中共20大後舉辦的第1場兩岸青年大型交流活動。

2013年起舉行的「海峽青年節」，由國台辦、中國全國青聯和福建省政府合辦，屬全年舉行的系列性活動，其中主要活動則集中在數天內舉行。由於涉及台灣青年，一向被陸方視為涉台重要活動。

而因中共20大落幕不久，「海峽青年節」活動又被賦予了「貫徹20大精神」的角色。

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國台辦表示，在上述集中活動期間，將有海峽青年節峰會、兩岸青年文化交流周、「走進政協．台灣青年說」、海峽氣象青年匯、閩台人才協作論壇、海峽鄉創生活節等系列活動。

根據國台辦說法，加上上述主要活動在內，第10屆「海峽青年節」在2022全年共將舉辦36項活動，內容涵蓋傳統文化、數位中國、「福馬共同家園」、鄉建鄉創、人才工作等領域。同時號稱提供1756個工作崗位，並促成建立一批體育、音樂等特色的台青創業就業基地。（編輯：吳柏緯）1111130