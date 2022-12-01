中國內外需皆不振 專家：20年未有的一場挑戰

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（中央社台北1日電）中國經濟受疫情封控衝擊，內外需皆不振，專家直言，中國經濟正面對20年來未有的一場挑戰，且這個全球第二大經濟「熄火」更可能是2023年全球經濟的一頭灰犀牛。

中國國家統計局11月30日發布，11月製造業採購經理人指數（PMI）為48%，除較10月下跌1.2個百分點，更創下今年4月以來新低，持續低於榮枯線，反映景氣動態呈現緊縮、生產經營活動放緩，主因是COVID-19疫情反覆。

陸媒「21世紀經濟報道」訪問光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華，認為製造業PMI指數連續2個月下滑的主要原因在於需求不足。一方面，受多點散發疫情干擾了正常生產生活秩序，對內需構成抑制。另一方面從國內製造業新訂單及近期海外主要經濟體PMI指數看，外需轉弱跡象已經十分明顯。

另外，香港「信報財經月刊」訪問瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬，認為中國房市危機尚未解套，疫情管控也不可能在一夜之間全面放開，中國經濟仍困難重重，以往救經濟的宏觀調控手段難再奏效。

陶冬表示，「中國經濟正面對20年來未有的一場挑戰」，以往救市的靈丹妙藥不再奏效。過去中國宏觀管理就是管住信貸閘口。當經濟過熱，就把信貸閘口關一關；經濟過冷，就開放信貸，讓大家去搶，於是經濟很快就會反彈。

但這次不一樣，「信貸閘口打開以後，企業的信心不足，不願意去接貸款。這顛覆了過去數十年宏觀管理的模式。」

他指出，過去中國經濟主要靠房地產拉動，可是自從三條紅線出台，房地產資金鏈斷裂，債務大增。「為了避免出現系統性風險，『房住不炒』」是對的，但是現在房地產問題拖累經濟下行，並且由於房企有現金流危機，給整個金融行業帶來了巨大的壓力。」

最近中國公布的「救地產16條措施」說明政策基調有所改變，但這些措施與其說在救房地產，不如說在救金融。目前房地產是中國經濟問題的核心，甚有可能把風險擴散到整個經濟體系。

此外，陶冬認為，當中國這個全球第二大經濟體「熄火」，很可能會是2023年全球經濟的一頭灰犀牛；再加上美國暴力升息造成美元暴漲，恐為全球各國帶來衰退陰霾。

「灰犀牛」一詞源自2013年美國學者沃克（Michele Wucker）提出，指極可能發生、影響巨大，但被忽視的威脅。（編輯：唐佩君/吳柏緯） 1111201