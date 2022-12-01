為台商喊話 機械公會籲中國地方政府能給疫情協助

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台灣機械工業同業公會理事長魏燦文今天表示，兩岸政府應肯定中國大陸台商在兩岸產業發展中的重要性，建議中國大陸各地方政府對在地台商，給予地方企業所享有同等優惠政策，對受COVID-19疫情波及的台商，也應給予地方資源協助。

機械公會發布新聞稿指出，與中國機械工業聯合會今天分別在台灣台中及北京以兩方視訊方式，舉辦2022年兩岸機械工業交流會，機械公會監事及專業委員會正、副會長等產業代表共70餘人、中國機械工業聯企業代表共40餘人出席參加。

魏燦文在兩岸機械交流會上指出，近年來兩岸企業面對嚴峻情勢，中美貿易戰、疫情、俄羅斯與烏克蘭戰爭未歇，加上氣候變遷、淨零排放與歐盟碳邊境調整機制（CBAM）等課題，都是一波波考驗。

魏燦文認為，兩岸機械業要積極為低碳時代作準備，要精實生產管理及生產製程，要偕同供應鏈為客戶研發「低耗能的生產設備」。

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魏燦文並呼籲兩岸政府，應肯定中國大陸台商在兩岸產業發展中的重要性，建議中國大陸各地方政府對在地台商，應給予地方企業所享有同等優惠政策，對受疫情波及台商，也應給予地方資源協助。

機械公會指出，與中國機械工業聯合會從2004年開始辦理「兩岸機械工業交流會」，今年邁入第19年，兩會不因疫情受限影響，持續機械業定期交流活動，今天交流會以數位轉型、智慧製造及新能源產業等主題。（編輯：楊凱翔）1111201