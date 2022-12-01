中國社群管控追悼江澤民言論 以防對比現在

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（中央社記者李雅雯上海1日電）前中共領導人江澤民逝世，中國社群管控討論。學者指出，江時代給人印象相對開放，有些人可能會拿江時代和現在做比較、批評，中共把江的相關追悼視為必須小心處理的風險。

新華社昨天下午4時許宣布，96歲的江澤民因白血病及多重器官衰竭，搶救無效，11月30日中午12時13分在上海病逝。

消息發出後，3大官媒網頁率先改以黑白配色表示悼念。社交平台微博首頁也改為黑白色調，江澤民逝世消息討論區開啟「博主精選評論」，經過審核過後的留言才得以被看見，讀者僅能看到過濾後的心得；另有些討論區直接關閉，不允許有留言討論。

有意見認為，中國多地掀起反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴苛清零防疫「白紙運動」，加上經濟成長放緩等多重內部問題，中共如何安排悼念活動兼具對江澤民的敬意，又不能蔓延成為批評、反對現任領導人的象徵，這是個難題。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴中央社，中共會把江的相關紀念和追悼視為需要小心處理的風險，避免示威發生，黨國維穩機制必定會提高警惕，壓制任何抗議活動。

他說，有不少人指出，江的追悼儀式和其他相關活動，有可能如曾任中共總書記胡耀邦、國務院總理周恩來逝世時成為抗議焦點，尤其是碰上民眾對於清零政策不滿發動白紙運動的敏感時間。

「不曉得中國當今民眾，特別是年輕人，對於70、80年代抗議有多少認識」，莊嘉穎認為，中共教育向來盡力沖淡這些歷史；另外，黨國維穩機制也必定會提高警惕，壓制任何抗議活動。

他說，江時代給人的記憶，或許是相對開放和充滿希望，這可能會讓一些人拿江時代作為借鏡，對習近平領導下的中共做出批評；追悼和紀念儀式給人聚集的機會，中共不會希望這些場合太冷清，顯得民眾對中共領導層感到冷淡。

他強調，中共會把江的相關紀念和追悼視為需要小心處理的風險，避免示威發生，黨國維穩機制也會加以警惕。（編輯：張淑伶）1111201