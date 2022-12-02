易綱：2023年中國通膨溫和

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（中央社台北2日電）中國人民銀行（央行）行長易綱說，中國當前通膨率約2%，主要得益於糧食豐收和能源價格穩定，而煤炭價格保持平穩等因素對穩定電價發揮重要作用，預計明年中國通膨保持在溫和區間。

據中國人民銀行官方網站，易綱2日在泰國中央銀行與國際清算銀行聯合主辦的「全球變局下的中央銀行」研討會致詞時作了上述表示。

易綱表示，今年以來多數發達經濟體為應對高通膨已收緊貨幣政策，許多央行的加息速度較此前歷次緊縮周期明顯更快。

不少新興市場經濟體和低收入國家同時面臨本幣貶值、資本外流和通貨膨脹的壓力。與此同時，許多國家的住房抵押貸款利率和採購經理人指數等數據顯示，明年經濟放緩或衰退的可能性在上升。各國央行需要在抑制通膨和保持增長之間把握好平衡。

易綱又表示，中國當前通膨率約2%，這尤其得益於糧食豐收和能源價格穩定。中國天然氣和石油價格與國際水平基本一致，煤炭價格保持平穩，大力發展可再生清潔能源，這對中國電價保持基本穩定發揮重要作用，預計明年中國的通膨仍將保持在溫和區間。

但他表示，受COVID-19疫情等因素影響，中國經濟增速略低於預期，第3季GDP年增3.9%。近期人行降準25個基點，引導市場利率有所下降，同時還運用結構性貨幣政策工具，持續加強對「三農」、小微企業、民營企業和綠色發展的支持。

他說，面對複雜嚴峻形勢和挑戰，發達經濟體和新興市場經濟體需在宏觀經濟政策上加強合作。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1111202