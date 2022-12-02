烏魯木齊：有序恢復經營活動 低風險可跨區流動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）新疆烏魯木齊市今天宣布，隨著疫情防控形勢持續好轉，自即日起，低風險區市民可以跨區活動，禁止前往高風險區，並將加大復工復產、復商復市力度，有序恢復超市、酒店等經營活動。

據新疆日報報導，烏魯木齊市2日上午召開疫情防控新聞發布會，烏魯木齊市宣傳部部長隋榮作以上宣布。

隋榮並表示，烏魯木齊市將進一步加大復工復產、復商復市力度，由疫情防控部門會同行業主管部門，指導閉環管理企業進一步優化疫情防控措施和作業流程，分類有序恢復常態化生產模式；指導商業綜合體、大型生活超市、酒店、飯店、滑雪場等經營單位做好營業場所環境消毒、張貼場所碼、員工閉環管理等準備工作，有序恢復經營活動。

同時，當局會積極協調解決企業復工復產過程中遇到的實際問題。

此外，烏魯木齊今天再把45個高風險區，降為低風險區。

烏魯木齊一小區上月24日發生火災，疑因不當封控釀10死引發民憤抗議後，烏魯木齊當局兩天後宣布已實現社會面基本清零目標，將分3階段有序恢復低風險區居民生活秩序，結束長達3個多月的封控。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111202