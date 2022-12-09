中國鬆綁防疫後 專家稱感染不可怕無症狀不是病

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（中央社記者呂佳蓉台北9日電）中國的防疫政策正在轉向，專家從原本背書清零政策紛紛改口，指感染Omicron並不可怕，又稱無症狀感染者不是病人，防疫重點轉向防重症與老年人口施打疫苗。

中國11月、12月接連發布優化防疫20條與10條措施，進一步鬆綁疫情防控。當中，「白紙運動」成為放鬆防疫政策的轉捩點，從此之後，官方、官媒與中國專家接連宣傳現階段的病毒致病力減弱，病毒並不可怕，試圖減緩民眾憂心。

在新的10條措施發布後，根據人民日報報導，中國工程院院士鍾南山在中華醫學會呼吸病學年會上表示，Omicron（BA.4/5、BF7）感染不可怕，99%感染者可在7至10天完全恢復。

他說，目前重點應放在防控重症，要重點進行自我保護，加強定點醫院、醫護人員的保護，要重點加強老年人及脆弱人群的免疫接種。

鍾南山還稱，預防感染仍需施行，但不可過度預防。

中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟說，雖然無症狀感染者有傳染性，「但無症狀感染者不是病人，大家無需恐慌。」

她稱：「無症狀感染在我們傳染病學教材中稱為『隱性感染』，在大多數病毒性傳染病中，無症狀感染是最常見的表現，其數量常遠遠超過顯性感染。」

李蘭娟還表示，無症狀感染不是疾病，無症狀感染後，大多數人可以獲得不同程度的特異性免疫，這對於防止流行擴散有積極意義。

李蘭娟並指，最近中國頒布優化防疫20條與10條措施，「充分體現了我國高水準的精準科學防控」。未來，無症狀感染者不是疫情防治的重點，應將防治重心轉向「防重症、降死亡」。同時，要加強對重點人群的保護。（編輯：曹宇帆）1111209