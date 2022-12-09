防疫鬆綁出國搶單 分析：中國經濟暫返江胡路線

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（中央社記者邱國強北京9日電）中國防疫鬆綁後，地方紛紛大動作組團出國搶訂單，日前中共政治局會議也以「穩經濟」為重點。評論認為，明年中國將全力挽救經濟，經濟路線可能暫時向江澤民、胡錦濤時期回歸。

綜合中國媒體報導，中國防疫政策大舉鬆綁後，浙江省率先組成由省級商務部門帶隊的經貿代表團，前往芬蘭、德國和荷蘭等歐洲國家拓展市場，期待透過政府部門帶頭走出去，使企業更有信心。

同時，諸如嘉興、寧波等浙江城市也自組外貿團赴海外「搶訂單」。像是嘉興市就將派出80多個參展招商團，到海外「搶客商」及「搶訂單」；寧波市更以「百團、千企、萬人」為目標，計劃派團到歐美、西亞和東南亞等地招商。

除浙江外，江蘇、廣東、四川等省也都由省政府組織外貿代表團，本週以來密集地租用包機出國招商搶訂單。而代表團成員則涵蓋食品、醫藥、汽車、家具、農產品和美容等行業。

地方經貿代表團選在此時密集出國，配合中國放棄「動態清零」防疫政策大舉鬆綁，加上7日舉行的中共政治局會議中連用了18個「穩」字，強調2023年要穩定，以「穩經濟」為核心，要以「改革發展穩定」為任務，堅持「穩字當頭、穩中求進」，做好經濟工作。

其中，「改革發展穩定」是已故中共總書記江澤民執政時期提出的主張，加上會中還強調前總書記胡錦濤時期提出的「幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹」，引起外界注意。

自由亞洲電台報導，中國政治學者陳道銀指出，江胡時期對經濟方針的表述在當今的中共政治局會議重現，是會議的最大亮點，特別是「改革發展穩定」一語在現任總書記習近平任內從未再提起。顯見習近平意識到，中國不能僅靠「內循環」發展經濟。

陳道銀認為，相信習近平明年將在經濟政策方面稍有放鬆。在改革發展上，也會有一些政策的調整。這預示至少在2023年，習近平的經濟路線會向「江胡時期」有所回歸。

經濟學者司令認為，習近平並不會放棄內循環，只是因為中國目前無法實現關閉鎖國，所以暫時放鬆限制。這顯示中共政治局已經看到中國經濟增速趨緩、經濟衰退明顯的問題。而派遣大批外貿團出國，也暗示中國市場本身已失去吸引外資的能力，只能派企業走出去。

司令表示，中國派遣外貿代表團既可吸收外匯和技術，也可營造外商與中國合作商機無限的觀感。但國際社會如今已經明白，中國企業與外商合作背後的目的不單純，預料外企不會再像以往那樣，願意犧牲核心技術與中國合作。（編輯：陳沛冰）1111209