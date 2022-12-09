中國鬆綁防疫後 推行老人分類分級管理

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（中央社台北9日電）中國推行優化防疫新10條後，外界關注會否發生大規模感染。官方今天發布重點人群健康服務工作方案，將65歲以上高危老人分3類管理，要求基層醫療機構按服務人口15%至20%儲備藥物及快篩試劑。

據澎湃新聞9日報導，中國國務院聯防聯控機制綜合組此前發出通知，對65歲及以上老人合併基礎性疾病及COVID-19疫苗接種情況進行調查並分類登記，今天再就做好已登記重點人群的健康服務，發出「新冠重點人群健康服務工作方案」。

當中包括堅持分類分級、突出重點的原則，根據患者基礎疾病情況、疫苗接種情況、感染後風險程度等將民眾分為重點人群（高風險）、次重點人群（中風險）、一般人群（低風險）3個類別，分別用紅、黃、綠色標記，顏色不同，服務內容不同。

方案提到會針對不同風險人群，開展分類分級服務。低風險人群若未完成加強免疫接種，經醫生評估後符合接種條件，社區（村）負責動員宣傳，引導這些民眾盡快接種。

針對中風險人群，居家治療的無症狀或症狀輕微的感染者，主動向社區（村）報備，並與轄區的基層醫療衛生機構聯繫，透過網路、視訊等線下方式指導進行抗原快篩檢測、健康監測等。如出現持續高燒、呼吸困難等情況盡快轉診。基層醫療衛生機構每3天隨訪一次，至居家治療觀察結束。

針對高風險或有緊急醫療需求的人群，對失能老人或高齡行動不便感染者，經專家團隊評估後決定收治方式。若不適宜居家治療，基層醫療衛生機構指導協助轉診。

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「方案」強調，基層醫療衛生機構按照服務人口總數的15%至20%動態儲備中藥、解熱和止咳等對症治療藥物以及快篩試劑，人口稠密地區可酌情增加。

「方案」表示要加強基層醫療衛生機構的設備，加快建設鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心發燒門診，2023年3月底前力爭覆蓋率提高到90%左右。並要完善設備配置，包括氧療設備、便攜式肺功能儀器、指夾式脈搏血氧儀等，以及要增加基層醫療衛生機構人力。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111209