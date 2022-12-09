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中國鬆綁防疫 仍不開放台港澳外國演出活動

2022/12/9 18:41
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（中央社台北9日電）中國7日公布優化防疫新10條後，中國文旅部今天放寬文化娛樂旅遊活動的防疫規定，但仍不開放台港澳、外國商業演出活動，這也代表大陸歌迷要聽台港歌星演唱會，還得繼續等。

中國文化和旅遊部官網9日發布新版旅遊景區、旅行社、娛樂場所、劇院等演出場所、網路上網服務營業場所與劇本娛樂經營場所的疫情防控工作指南通知。

在劇院等演出場所方面，新版指南規定，沒有發生疫情的地區，原則上不對接待消費者人數比例做限制，原則上不對演唱會、音樂節、實景旅遊演出等大型營業性演出活動觀眾人數做限制。

在低風險區，授權屬地政府根據疫情防控形勢，自行決定劇院等演出場所接待消費者人數比例以及大型營業性演出活動觀眾人數。在高風險區，暫緩舉辦營業性演出活動。

儘管新10條大幅鬆綁防控，但新版指南仍維持疫情發生以來的規定，暫緩新批涉外、涉台港澳營業性演出活動（演職人員已在境內的除外）。這也代表大陸歌迷想要聽台港歌星的演唱會，還得繼續等。

根據新版指南，除了對導遊帶團前核驗健康碼外，進入文化、娛樂、劇場、圖書館、旅遊景點，均不再要求消費者提供核酸檢測陰性證明、查驗健康碼以及進行落地檢。

中國文旅部強調，不對旅遊業實行「一刀切」，不得「層層加碼」，最大程度保護人民生命安全和身體健康，「最大限度減少疫情對旅遊業發展的影響」。（編輯：楊昇儒）1111209

#中國文旅部
#優化防疫
#台港澳
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