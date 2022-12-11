港專家：中國防疫陷兩難 守好3防線望平穩過渡

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中國防疫急轉彎大幅放寬，大批民眾因專家表示可能9成人會感染而囤藥，連民間偏方黃桃罐頭也掀搶購。圖為中國江蘇連雲港市工廠製作黃桃罐頭。（中新社）

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（中央社記者陳沛冰台北11日電）中國防疫新10條引發大模規死亡的憂慮。香港專家金冬雁表示，中國防疫急轉彎下，一旦出現海嘯式爆發如何處理，是否再封控陷入兩難，建議守好3條防線如儲備足夠抗病毒藥來平穩過渡。

中國推出優化防疫新10條被視為放棄「動態清零」，一般民眾擔心會有新一波疫情而囤藥、囤口罩。

香港病毒學家、香港大學生物醫學學院教授金冬雁向中央社表示，中國在社會免疫屏障不夠高，以及醫療資源未準備好，疊加冬季有利病毒傳播的情況下鬆綁防控措施，出現海嘯式爆發的可能性很大。

他表示，中國政府可能想「速戰速決」，經歷一個高峰後讓大部分人口受感染，提升免疫屏障，之後疫情慢慢回落，正如日前中國專家馮子健提及，根據數學模型測算第一波疫情最高峰時有約60%人口感染，隨後疫情逐步平穩，最終可能有80%至90%人感染。

不過，金冬雁表示，病毒傳播非人能控制，如民眾因擔憂疫情而不外出，可能第一個高峰只有約3成人口感染，之後說不定有幾個高峰，整個疫情會拖長，但可減低醫療擠兌的風險。

金冬雁說，隨著中國防疫方向急轉彎，官媒宣傳Omicron病毒株致病性減弱，甚至引述專家指病毒毒性進化到季節性流感的水準，中國如何處理一旦出現海嘯式疫情或醫療擠兌陷入兩難，「封城還是不封城？會不會再靜默？」目前中國面對下一波疫情是「摸著石頭過河」。

金冬雁建議，中國要平穩過渡應守好3條防線，第一是儲備足夠抗病毒藥物及制定處方機制。目前中國有2款COVID-19口服藥，包括國產的阿茲夫定片（Azvudine）及美國輝瑞藥廠的倍拉維（Paxlovid）。

倍拉維效果較好，應有充足儲備及建立處方機制，向65歲以上或有基礎疾病的高風險人群處方，減少死亡及入院率，「藥物要按病人情況來分發，並非按財富社會地位來分發，要留給真正有需要的人」。

第二是盡快為老人完成接種疫苗，最好要引進外國以信使核糖核酸（mRNA）技術製成的疫苗。據中國媒體報導，目前60歲以上人口仍有2800萬人尚未接種第1劑疫苗，有約3700萬人沒有完成接種加強劑。

第三是確保不會拖跨醫療系統，不需要將所有確診病人單獨隔離，方艙醫院可以給有需要的輕症確診者入住，以及與確診者同住的老人或有基礎病高風人群入住作為「逆隔離」，減低病毒在社區傳播。

「希望這次轉彎轉得順利一些，不要因為太急而翻車」，金冬雁說。（編輯：陳沛冰）1111211