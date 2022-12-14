中國社科院：預計2023年經濟成長率約5.1%

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（中央社記者呂佳蓉台北14日電）中國社科院13日發布2023年「經濟藍皮書」，預計2023年中國經濟成長約5.1%。藍皮書也建議，2023年的GDP成長目標設定在5%以上，實際執行過程中可力爭實現更高成長。

藍皮書指出，應穩定預期提振市場主體信心、優化民營企業發展環境、發揮減稅降費等對中小微企業的扶持作用。

同時也示警，2023年要防範房地產行業超預期下行，與金融資產價格快速下跌對企業資產負債表產生的負向衝擊，避免企業資產負債表受損和信心不足導致的信貸萎縮，從而拖累經濟成長。

據陸媒第一財經報導，中國社科院數量經濟與技術經濟研究所所長李雪松表示，對於2023年經濟成長的預測，主要考慮到幾個因素。一方面，全球經濟增速在2023年將明顯轉弱，將給中國外貿出口帶來較大壓力；另方面，由於中國疫情防控措施優化，將顯著提振國內消費。

李雪松指出，考慮到2022年GDP增速較低的基數效應，將推高2023年經濟成長率。中國國內疫情導致的磁滯效應和疤痕效應，將影響2023年經濟成長率。綜合考慮，預計2023年中國經濟成長5.1%左右，呈現明顯的復甦態勢，經濟運行將整體好轉。

中國社科院前院長、2023年「經濟藍皮書」主編謝伏瞻解讀2022年的經濟。

他指出，2022年，在世界格局加速演變、烏克蘭危機升級、全球通脹升溫、美聯儲貨幣政策劇烈調整等複雜多變的外部環境下，面對國內疫情反覆和「三重壓力」等挑戰，中國經濟在壓力中迎難而進，總體呈現「V型走勢」。（編輯：陳沛冰）1111214