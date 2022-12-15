促和樂共榮 台港飲食文化嘉年華17日登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北15日電）財團法人台港經濟文化合作策進會（策進會）將於17日舉辦「台港飲食文化嘉年華」活動，預計有國內各界人士及在台港人等150人參與。策進會盼藉由飲食達到台港和樂共融。

據策進會發布的新聞稿，「台港飲食文化嘉年華」將於17日晚間6時在華山1914文化創意產業園區中4A舉行。

策進會指出，活動將由國內台港料理名廚阿發師與大三元酒樓主廚準備豐盛的台、粵式料理，以最能表達台灣友善好客、熱情天性的「辦桌」方式呈現。現場還會有名人說菜與港人演唱表演，讓與會者了解台港料理背後的文化底蘊。

新聞稿指出，近年港人移居來台的人數大幅成長，協助港人適應台灣社會，是策進會的重要工作之一。策進會邀請國內美食文化專家蔡珠兒與一群台港文化人共同策劃構思，希望藉由飲食，增進台港的相互瞭解，達到台港和樂共融的目的。

策進會表示，未來將持續強化在台港人服務的活動，並務實推動台港經濟及文化交流，讓移居來台的香港朋友，都能夠在「第二故鄉」台灣安居樂業、安身立命。

台灣與香港於2010年各自成立策進會及協進會，推動兩地經貿文化交流，外界形容為台港的「小兩會」。（編輯：楊昇儒）1111215