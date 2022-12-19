美國14州禁TikTok 國會議員擬立法全面封殺

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（中央社台北19日電）美國自由亞洲電台（RFA）16日報導，美國已有14個州政府的電子設備禁用TikTok，政府部門的官方TikTok帳號也面臨喊停，更有美國聯邦參議員近來提案，試圖全面封殺TikTok在美國的營運。

報導說，13日美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Macro Rubio）提出，主張全美嚴禁中國影音分享軟體TikTok的「反中共社交媒體法」草案（ANTI-SOCIAL CCP Act）。

盧比歐說，他主張嚴禁的原因非常簡單，因TikTok允許中共與美國任何用戶的個資搭上線，這是對國家安全、經濟、生活，甚至造成干預期中選舉的威脅，這家公司應該被禁止，怎可獲准在美國開展業務。

他發表聲明說，由他所提或兩黨支持的法案，將禁止與任何受中國、俄羅斯等國家影響的社交媒體公司進行交易。

與此同時， 共和黨籍聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）也在眾院提出類似嚴禁TikTok的法案，並說TikTok是讓美國人上癮的「數位芬太尼」（Digital Fentanyl）。

至於在地方政府層級，據美聯社統計，包括阿拉巴馬州、愛達荷州、馬里蘭州等至少14個州已下令禁止TikTok，12月7日，印第安納州還起訴TikTok，這是美國首個對TikTok採取司法行動的地方政府。

美國喬治亞州和新罕布什爾州於15日下令，凡州政府控制所有設備禁止使用TikTok，並說中國政府可能藉由TikTok取得用戶個人數據。

兩位共和黨州長另把矛頭指向微信和中國科技公司騰訊旗下的應用程式，新罕布什爾州州長更把阿里巴巴公司營運的軟體，還有華為和中興通訊等中國公司製造的電信設備及智慧型手機全面封殺。

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）並說，喬州有責任採取行動保護國家安全，免受中共與中共控制的實體和其他外國網路的威脅。隨後不到1小時，喬州多個機構跟進，像是交通部門在TikTok上發布告別訊息，並說將轉移至Instagram平台。

上月中旬，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）公開表示，聯邦調查局確實對TikTok感到國安方面的擔憂。

目前，TikTok所有數據存儲在美國甲骨文公司（Oracle Corp）的雲端伺服器，美國媒體BuzzFeed報道，至少在2021年9月至2022年1月期間，TikTok母公司字節跳動的中國員工曾多次染指美國用戶的個資。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）科技事務主任路易斯（James Lewis）表示，確鑿證據顯示，中國正在對美國展開大規模、激烈的間諜活動，因此有理由擔心他們會利用TikTok。相信中共是非常不明智的。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111219