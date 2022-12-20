中國年輕人交嘴友不戀愛只接吻 專家說不可取

雙方約定僅接吻但不談戀愛的嘴友關係，在當前中國的年輕人之間走紅。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社台北20日電）中國澎湃新聞15日報導，雙方約定僅接吻但不談戀愛的嘴友關係，在當前中國的年輕人之間走紅，甚至大學院校的校園張貼著學生誠徵嘴友的告示，但專家卻不以為然。

報導分析年輕人願意嘗試交嘴友的原因，指出雖然嚮往真正的戀情，但礙於許多因素沒法進入戀愛關係，而僅接吻不戀愛的嘴友就成替代選擇，並且嚴格把關，絕不輕易使嘴友升級至戀人。

南京大學心理健康教育與研究中心原主任費俊峰指出，這個現象在年輕朋友之間蔓延，可能跟疫情有關，因年輕人缺少實體跟異性接觸交流的機會。

他說，這也可能與「卷」的大環境有關，因為喜歡一個人需要付出很多，很累，而現在學習、工作已經「卷」得太厲害了，很多年輕人已經沒有力氣談戀愛，使得談戀愛變得快餐化、可得化。

費俊峰表示，也有可能年輕人在學生階段過得比較壓抑，該戀愛的階段沒有異性接觸戀愛的體驗，對親密關係好奇，但沒有合適的對象，而社交平台有很多這種新的交友戀愛方式內容，吸引年輕人去嘗試。

不過他另指出，嘴友風盛行凸顯時下男女想要親密，但又害怕真正的戀愛，並說嘴友不是真正的戀愛體驗，沒有責任感，對自己的不自信，對別人的不信任。

費俊峰還說：「這也是一種自我傷害，因為對自己身體不尊重，把自己的身體變成了工具和物。這種交友戀愛觀是有問題的。」

儘管專家說法言之鑿鑿，仍阻止不了曠男怨女的跟風嘗試，有人說，享受當下親吻喜歡對象的快樂，也有人說，向喜歡的女生告白，但相處才一週就發覺彼此不合適，於是女方提議以親密接觸的關係維持友誼，而他願意點頭的前提是女生顏值高。

不過這種關係的維持與建立也是有風險的，像是在尋找與建立嘴友關係時，可能面臨被騷擾、被詐騙的風險，或者即使建立嘴友關係，但雙方說好僅限接吻的默契可能隨時被破壞，而口腔接觸極可能造成疾病傳染等。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111220